Bonus psicologo, all'Inps arrivate più di 400mila domande

(Teleborsa) - Secondo quanto riporta RaiNews all'sono arrivateper ildal 18 marzo al 31 maggio. L'istituto previdenziale sarà chiamato ora ad elaborare delleche saranno poi pubblicate sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Secondo l'elaborazione di RaiNews riusciranno ad accedere al bonus un numero di persone compreso tra 6.666 e 20mila (tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti). Per il bonus sono stati infatti stanziatie l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro.saranno avvertiti, ai recapiti indicati nella domanda, anche dell'importo assegnato che potrà essere utilizzato - entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie - per sedute di psicoterapia.Intanto ci sonoper correggere l'presentato in caso di errori o omissioni. Lesaranno elaborate tenendo conto dell'Isee più basso e, a parità di valore, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.