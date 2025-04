Primo maggio, INPS: 27 milioni di lavoratori tutelati

(Teleborsa) - "Il. E nel Paese che ha fatto della Costituzione il suo patto di giustizia sociale, il lavoro non puo` essere solo un mezzo di sostentamento: deve essere anche un diritto garantito, una possibilita` concreta, una strada percorribile per ogni cittadino". Inizia così la nota diffusa dall, sottolineando che, con, rappresenta una delle più grandi reti pubbliche di protezione sociale in Europa, con"Il Primo Maggio non e` solo un anniversario, ma u, dichiara il. "E` il momento in cui le istituzioni devono ricordare – con gesti concreti – che sono al fianco di chi lavora, di chi cerca un’occasione, di chi fatica a rialzarsi. Con il modello del welfare generativo stiamo ricostruendo un legame diretto tra cittadini e servizi: ogni persona deve riconoscersi nelle tutele che riceve. Ogni lavoratore deve sentire che lo Stato lo vede e lo ascolta".L’recentemente rinnovata, - continua la nota dell'ente - sara` la porta d’accesso a un sistema di servizi sempre piu` personalizzati, semplici, integrati: un welfare tascabile, che raggiunge il cittadino ovunque si trovi. Particolarespesso impiegati in lavori discontinui, frammentati, precari. Sono oltre 3 milioni le persone che vivono in una zona grigia del sistema contributivo. Ma e` proprio da qui che si gioca la sfida della sostenibilita` futura – del sistema previdenziale, si`, ma anche del Paese nel suo insieme."Il futuro si costruisce includendo., prosegue il Presidente Fava. "Accompagnare i giovani significa scommettere sulla loro autonomia, sulla loro possibilita` di progettare una vita piena, libera, fondata sul lavoro. L’unica strada possibile e` allargare la base occupazionale: piu` persone al lavoro significa piu` forza, piu` coesione, piu` speranza".In questa prospettiva, l’Istituto sta avviando un. Un portale dedicato e una sezione specifica dell’App offriranno servizi su misura, tutorial, guide e strumenti per orientarsi tra le opportunita` previste. Non solo informazioni, ma chiavi d’accesso al futuro.