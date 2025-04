Bonus elettrodomestici fino a 200 euro: quanto si risparmia davvero in bolletta

(Teleborsa) - Con l’approvazione definitiva del Senato, ile include anche il, una misura che consente di ottenere unodirettamente in fattura per la sostituzione di vecchi apparecchi con modelli nuovi e più efficienti.Per aiutare i consumatori a scegliere in modo consapevole,ha analizzato quali sono gli elettrodomestici che consumano più energia e ha calcolato il potenziale risparmio in bolletta passando a versioni ad alta efficienza. L’e su un costo dell’energia pari a 0,29 euro/kWh. Ecco i risultati:un modello da 9 kg in classe F costa circa 28 centesimi a ciclo, ovvero 51 euro l’anno con un uso a giorni alterni. Passando a una lavatrice in classe A, la spesa si dimezza a 26 euro, con un risparmio di 25 euro.con un modello da 9 kg in classe B si spendono quasi 180 euro l’anno. Optando per una classe A+++, il risparmio può arrivare a 120 euro, pari al 68% in meno.un modello in classe E costa circa 50 euro all’anno, mentre uno in classe A scende sotto i 30 euro, permettendo di risparmiare il 43%.tra i più energivori perché resta acceso tutto l’anno. Un frigo da 350 litri in classe F consuma 90 euro l’anno. In classe A, la spesa scende a 29 euro, con un risparmio del 67%.utilizzato 220 volte l’anno, un forno in classe B costa circa 71 euro. Un modello in classe A+++ consente di ridurre il costo a 21 euro, tagliando i consumi del 66%.se usato per 500 ore l’anno, un apparecchio in classe A consuma 129 euro. Scegliendo una versione A+++, si può scendere a 88 euro, risparmiando 31%.Scegliere con attenzione il nuovo elettrodomestico, approfittando del bonus, può quindi portare a un risparmio significativo non solo al momento dell'acquisto, ma anchegrazie alla riduzione dei consumi energetici.