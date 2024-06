G7, Puglia, Lollobrigida: un'occasione per promuovere bellezza, storia e produzioni di qualità

(Teleborsa) - "La scelta di Giorgia Meloni diha un significato particolare per una terra che ha prodotto bellezza e che trasmette storia, capacità di, vocazione turistica, e che è la porta d'accesso naturale all'Africa e all'Est europeo".Lo dice in un'intervista rilasciata al Nuovo Quotidiano di Puglia il"Il G7 è una grande occasione per la Puglia. Faccio un esempio: alla Fiera del Levante ci saranno 1.500 giornalisti da tutto il mondo e lì promuoveremo le nostre produzioni di qualità - ha aggiunto Lollobrigida - Il valore di, il G7 sarà l'occasione per far conoscere luoghi, eccellenze e potenzialità".