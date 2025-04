Italia-Albania, asse strategico sulla logistica: 20 aziende pugliesi incontrano le istituzioni albanesi

(Teleborsa) - Venti imprese pugliesi di logistica, trasporti ehanno incontrato oggi, 2 aprile, presso launa delegazione dele di alcune istituzioni pubbliche di, nell’ambito di un progetto di cooperazione industriale, promosso da(Deliver - Business to Institution), finalizzato a favorire partnership, collaborazioni tecniche e forniture.Il progetto va nella direzione indicata dagli accordi die disiglati tra i governi di Italia e Albania e punta a coinvolgere le aziende italiane nei programmi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale avviati dal Paese delle Aquile. Programmi che riguardano in particolare la costruzione di strade e autostrade, la movimentazione di merci via mare, il trasporto ferroviario, la connettività e la digitalizzazione di infrastrutture e processi.Le aziende che hanno partecipato all’incontro sono state selezionate, in base a precisi, tra i quali un fatturato minimo differenziato per ciascun settore.Occorre ricordare che l'interscambio economico-commerciale, in costante crescita negli anni fra, nel 2024 ha superato i 3,3 miliardi di euro e, insieme alla, è proprio laa fare la parte del leone tra i distretti economico industriali del Paese con oltre 500 milioni di euro, quasi equamente distribuiti fra importazioni ed esportazioni. Con questa iniziativa, Unioncamere Puglia e Uniontrasporti intendono rafforzare questo trend offrendo e promuovendo, nel contempo, uno scambio di know-how tecnico, con una particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento delle comunità nella progettazione delle nuove infrastrutture e ai temi della digitalizzazione e della connettività. Strategiche, queste ultime, anche per sfruttare a pieno le potenzialità aperte dall’accordo tra Italia, Albania ed Emirati Arabi riguardo la realizzazione di interconnessioni energetiche. tra le due sponde dell’Adriatico."Mentre la Commissione Europea - ha commentato, Presidente di Unioncamere Puglia - lavora sulle interconnessioni elettriche transfrontaliere, la Puglia fa la sua parte, occupandosi di favorire i partenariati con l’Albania nelle infrastrutture. Vogliamo creare le condizioni per migliorare i flussi merci, ma anche per far conoscere alle Istituzioni albanesi il know-how delle nostre aziende in materia di logistica, trasporti e ICT".Sul tavolo, non solo i collegamenti merci tra le due sponde dell’Adriatico, ma anche l’ambizioso piano di ammodernamento logistico del Governo albanese. "Abbiamo in cantiere – ha dichiarato, Viceministra all’Energia ed Infrastrutture di Albania - un progetto di potenziamento sia delle infrastrutture interne che delle connessioni con i territori vicini. Gli incontri tra imprese e istituzioni (B2I) di oggi ci offrono un'occasione preziosa per illustrare queste opportunità alle aziende pugliesi e creare le basi per un percorso comune. Abbiamo toccato con mano quanto la Puglia ha da offrire non solo nella logistica, ma anche nelle competenze tecnologiche e nei servizi".La Viceministra Muçaj era accompagnata da, Direttore Generale del Dipartimento di Infrastrutture e Politiche e Sviluppo del Territorio dello stesso ministero. Insieme a loro,, Segretario Generale del Consiglio Economico Nazionale e, Direttoredell’Autorità Stradale Albanese. Grande anche l’attenzione da parte dei media albanesi, testimoniata dalla presenza di Aurora Sulçe, Giornalista economica A2 CNN.