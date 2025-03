Giansanti, Confagricoltura: "Le parole pronunciate oggi dal Premier Meloni ci fanno ben sperare"

(Teleborsa) -plaude all'intervento del, che sottolinea la necessità di garantire reciprocità negli scambi commerciali affinché siano equi."Da subito Confagricoltura si è opposta all'attuale formulazione dell'accordo. Senza garanzie di, infatti, le carni bovine, il pollame, il riso, il mais e lo zucchero italiani, già messi a dura prova dalle produzioni ucraine a dazio zero, subirebbero l'impatto disastroso delle importazioni dal Sud America. Le. Confidiamo che si vada verso una negoziazione che difenda la qualità dei prodotti made in Italy e tuteli il reddito delle nostre imprese. Auspichiamo il medesimo approccio alle negoziazioni in corso con India e Thailandia, che rischiano di mettere in difficoltà gli stessi comparti interessati dal Mercosur", ha concluso