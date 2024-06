Acquedotto Pugliese e ACEA siglano partnership industriale per Acque del Sud

(Teleborsa) -hanno siglato una partnership per diventare, la società che da gennaio 2024 ha assorbito le funzioni dell’EIPLI - Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Alla firma dell'intesa, Presidente di AQP e, Ad di ACEA.La partnership contribuirà a rilanciare ladi Acque del Sud, perl’anno da impiegare per scopi potabili, irrigui e industriali.I, base all'intesa, i due gruppi leader del servizio idrico integrato, sotto forma di raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI),di Acque del Sud. La normativa prevede infatti che l'azionista unico della società, il MEF, può trasferire quote fino al limite del 30% a soggetti con funzioni di soci operativi e un ruolo di responsabilità nella gestione. P