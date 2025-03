Acea, utile 2024 sale a 332 milioni di euro. Dividendo di 0,95 euro

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha comunicato che iconsolidati sono pari a 4.269,9 milioni di euro nel, rispetto a 4.629,2 milioni del 2023 e sono influenzati soprattutto della flessione dei prezzi sui mercati energetici. I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica, Ambiente rappresentano oltre il 60% del totale e registrano nell'anno un aumento di circa il 5%.L'consolidato raggiunge 1.556,8 milioni di euro, in crescita dell'11,9% rispetto a 1.390,9 milioni del 2023. L'consolidato è pari a 331,6 milioni di euro, in crescita del 12,8% rispetto al 2023. L'aumenta di circa il 18% a 330 milioni di euro per effetto della dinamica dell'EBITDA che ha più che compensato la naturale crescita degli ammortamenti nei business regolati.Nel 2024 glilordi del Gruppo sono pari a 1.438,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.142,7 milioni dell'anno precedente (+25,9%), concentrati prevalentemente nei business regolati. L'del Gruppo passa da 4.846,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023 a 4.953,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024."I risultati finanziari del 2024,, confermano la solidità del Gruppo già evidenziata nei primi nove mesi - ha commentato l'- La sempre maggior efficienza operativa e la solida struttura finanziaria, con un rapporto Net Debt/EBITDA in miglioramento, rafforzano la nostra posizione e ci permettono di proseguire il percorso di crescita sostenuto da investimenti, in particolare, sui settori regolati per sviluppare e potenziare le infrastrutture. I risultati conseguiti ci hanno, inoltre, consentito la distribuzione di un dividendo in crescita, superiore rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale, continuando in questo modo a creare valore per tutti gli stakeholder".Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di unpari a 0,95 euro per azione (+8% sul 2023) che sarà messo in pagamento a partire dal 25 giugno 2025, con stacco della cedola il 23 giugno e record date il 24 giugno.Laprevede un EBITDA in crescita del 2%/3% rispetto al 2024 restated di 1.428 milioni di Euro (l'EBITDA 2024 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT e consolidando Acquedotto del Fiora con il metodo del patrimonio netto per l'intero anno), investimenti di circa 1,6 miliardi di euro (1,2 miliardi di euro netti da contributi) e un rapporto Net Debt/EBITDA al 3,4/3,5x.