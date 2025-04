Dexelance, partnership strategica con Roda con ingresso nel capitale

Dexelance

(Teleborsa) -(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha sottoscritto una lettera d'intenti per dare vita ad una partnership strategica con Roda, attiva nell'arredamento outdoor di lusso, tramite l'La lettera d'intenti prevede, inizialmente, l'ingresso di Dexelance nel capitale sociale di Roda con una, in parte tramite acquisto di quote e in parte tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale per supportare nuovi investimenti e avviare una nuova fase di crescita per il Gruppo Roda, e in una seconda fase l'acquisto da parte di Dexelance della maggioranza del capitale sociale di Roda tramite l'esercizio di apposite opzioni di acquisto e vendita.Con questa partnership, Roda assumerà il ruolo di capofila dei futuri investimenti di Dexelance nel segmento. La finalizzazione della documentazione contrattuale e la conclusione definitiva dell'operazione sono previste, si legge in una nota."Siamo molto felici di unirci alla famiglia Pompa per accelerare lo sviluppo di uno dei marchi più prestigiosi del panorama mondiale dell'outdoor, condividendo pienamente non solo i loro progetti ma anche i loro valori e la comune visione strategica", ha dettodi Dexelance.