Giappone, leading indicator aprile in calo

(Teleborsa) - Attese in lieve peggioramento le condizioni economiche del Giappone ad aprile. Secondo la stima preliminare del, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 111,6 punti, in calo dello 0,1% rispetto ai 111,7 punti di marzo. Il dato è tuttavia in linea con le stime degli analisti.Nello stesso periodo, l, è indicato in aumento a 115,2 punti da 114,2.(lagging index), è visto in calo a 105,8 punti da 106,6.