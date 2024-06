Banche europee, costo del rischio stabile nel primo trimestre. Migliora ancora l'Italia

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Ilè rimastorispetto alla fine del 2023 e al primo trimestre 2023, e la maggior parte delle banche ha segnalato livelli di CoR simili o migliorati. Tuttavia, alcune banche hanno continuato a segnalare un aumento costante dei livelli di CoR nel primo trimestre del 2024, seguendo la tendenza osservata a fine 2023, sebbene nella maggior parte dei casi il deterioramento non sia stato materiale e sia ancora inferiore ai livelli dell'anno fiscale 2019. Lo si legge in un nuovo report disul tema."Riteniamo che ipotrebbero essere positivi per i mutuatari nel medio termine, tuttavia, non ci aspettiamo che i primi tagli dei tassi abbiano un impatto positivo significativo sulla qualità degli attivi nell'immediato e si prevede ancora un certo peggioramento nel medio termine - ha affermato Maria Rivas, Senior Vice President & Sector Lead, European Financial Institution Ratings presso Morningstar DBRS - Ciò potrebbe eventualmente tradursi in un CoR più elevato per le banche europee, in particolare per quelle che hanno mostrato aumenti costanti da fine 2022".Il CoR medio per il campione di 32 banche europee di Morningstar DBRS è stato di, sostanzialmente in linea con i 33 pb nell'anno fiscale 2023 e i 30 pb nel primo trimestre del 2023. Allo stesso tempo, 6 paesi hanno segnalato in media livelli di CoR in miglioramento nel primo trimestre del 2024:e, in misura minore,Nel campione, 11 banche hanno segnalato livelli di CoR più elevati nel primo trimestre del 2024 rispetto all'anno fiscale 2023 e 18 banche hanno segnalato livelli di CoR più elevati rispetto al primo trimestre del 2023. Inoltre, 15 banche hanno segnalato livelli di CoR nel primo trimestre del 2024 superiori alla media del campione di 33 punti base e una banca ha riferito di rilasci di accantonamenti. Detto questo, il CoR delle banche europee rimane ancora basso nel primo trimestre del 2024, con, soprattutto in Spagna, Germania e Regno Unito.Le banche in Italia hanno continuato a segnalare livelli di CoRnella media del primo trimestre del 2024, seguendo la tendenza osservata nell'anno fiscale 2023. Il CoR delle banche italiane è sceso a 33 pb nel primo trimestre del 2024 da 42 pb nell'anno fiscale 2023, con tutte le banche del campione che hanno ridotto i livelli di CoR e la riduzione maggiore ottenuta da