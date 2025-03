Mercati positivi. A Piazza Affari rimbalza Prysmian

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i cali della vigilia e il sell-off a Wall Street innescato dalle parole del presidente USA, Donald Trump che non ha escluso l’eventualità di una recessione.Sul fronte macroeconomico, l'appuntamento più importante della settimana è domani, mercoledì 12 marzo, quando sarà reso noto l'indice dei prezzi al consumo di febbraio, che comprenderà il primo mese completo dell'amministrazione Trump da quando è tornato alla Casa Bianca a fine gennaio. Si tratterà di uno degli ultimi dati importanti che la Federal Reserve riceverà prima della sua prossima riunione del 18-19 marzo, dopo una serie di letture non brillanti per l'economia USA.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,09. L'continua gli scambi a 2.906,8 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,37%, a 66,27 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +107 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,91%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%, poco mosso, che mostra un -0,05%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 38.213 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 40.434 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,67%),(+2,58%),(+1,39%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano sulle banche:, che prosegue le contrattazioni a -2,28%. Calo deciso per, che segna un -1,96%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,45%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,19%),(+1,60%),(+1,49%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,30%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.