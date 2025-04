Banche, Fitch: ondata di consolidamento potrebbe essere credit-positive per settore

Banco BPM

(Teleborsa) - L'potrebbe essere, rafforzando potenzialmente i profili aziendali e finanziari delle banche se gli accordi andassero a buon fine. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema. Tuttavia, le banche dovranno superare significative sfide di integrazione prima di poter realizzare appieno qualsiasi vantaggio strategico.Le potenziali fusioni e acquisizioni che coinvolgono diverse delle più grandi banche italiane, che promettono di aumentare la scala, diversificare i flussi di entrate e migliorare l'efficienza dei costi, "fanno parte di una", viene sottolineato. Cinque delle otto più grandi banche italiane fanno attualmente parte di potenziali transazioni di M&A (susu Banco BPM,su, MPS susu).Secondo Fitch, il consolidamento potrebbe portare a un mercato più concentrato, con, rispetto a poco più del 40%. Una maggiore scala potrebbe consentire alle banche di supportare meglio i grandi investimenti aziendali, compresi quelli legati alle iniziative del settore della difesa europeo e italiano. Tuttavia, il settore sarebbe ancora più frammentato di quelli in Francia o Spagna, il che suggerisce ulteriore spazio per il consolidamento."Tuttavia, potrebbero esserci rischi di integrazione significativi, in particolare con offerte indesiderate o ostili - scrive Fitch - I rischi includono disallineamenti culturali, integrazione IT legacy complessa e potenziale abbandono del personale o dei clienti. Transazioni fallite o revisioni significative delle offerte potrebbero minare la credibilità degli offerenti.. Un'integrazione di successo sarà fondamentale per realizzare sinergie e mantenere la qualità del credito. Le banche più grandi potrebbero emergere più forti dopo il consolidamento, ma il processo potrebbe anche offrire opportunità alle banche regionali più piccole di espandere le loro posizioni di mercato capitalizzando qualsiasi abbandono dei clienti da parte di istituzioni più grandi".