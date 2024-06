Europee: tiene la maggioranza "Ursula". In Italia vola Meloni e avanza Schlein

(Teleborsa) - In Italia la coalizione di Governo stravince, fatta eccezione per la Lega. In Europa, avanza il fronte dell'ultradestra, anche se la maggioranza Ursula resiste al terremoto delle forze nazionaliste, che si sono affermate in Germania e Austria. Una caporetto in Francia, dove il Presidente Macron è stato costretto a sciogliere le Camere e chiamare le urne.In Italia la maggioranza di governo è salva, con quasi il 48% delle preferenze. Stravinceil partito della Presidente Giorgia Meloni, che puntava a conservare quel 26% conquistato alle passate elezioni politiche, ha stravinto con il. Perde forza ladi Matteo Salvini che si attesta alnonostante la carta Vannacci. Sale invecesotto la guida di Antonio Tajani, che ha conquistato ildelle preferenze.Fuori dalla maggioranza, trionfa anche iltargato Schlein, con un buondelle preferenze, mentre crolladi Giuseppe Conte. BeneAlleanza Verdi e Sinistra con ildei voti, mentre Stati Uniti d'Europa, in bilico sino alla fine, sembra non abbia raggiunto neanche la soglia di sbarramento del 4%.Il vero vincitore alle elezioni, comunque, si conferma l'astensionismo, dal momento che. La percentuale dei votanti alle Europee, infatti, si è fermata al 49,69%, al di sotto del 63,9% delle politiche di settembre 2022 e del 56,09% del 2019.Lain Europa, dove il PPE, il partito dei popolari, si conferma il primo movimento politico all'Europarlamento, prospettando una conferma della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. La maggioranza formata dadi è attestata amantenendo saldamente la maggioranza rispetto ai 720 complessivi ed ai 360 necessari a prendere la maggioranza dei seggi.Una maggioranza che però viene, come quella della destra francese di marine, che ha espugnato la leadership del Presidente Macron, costretto a sciogliere le Camere. Laminaccia anche la leadership dell'Spd di Olaf Scholz ine vince anche inPiù in dettaglio il, la sinistrane ha conquistati, mentre isono scesi aseggi, perdendo più di una ventina di seggi.Il gruppo deiha preso qualche seggio in più attestandosi a, mentreè più o meno stabile aseggi anche senza Afd e con la Lega che ha perso molti voti. Dall'altro lato dell'emiciclo, stabile lacon. Tanti, forse troppi (98 eurodeputati) i non iscritti ad alcun partito e coalizione.