UE, von der Leyen: bene annuncio Trump, sostengo accordo zero-per-zero con USA

(Teleborsa) - "di sospendere i dazi reciproci. È un passo importante verso la stabilizzazione dell'economia globale. Condizioni chiare e prevedibili sono essenziali per il funzionamento del commercio e delle catene di approvvigionamento". Lo ha detto, dopo l'annuncio di ieri sera dell'amministrazione USA di una pausa di 90 giorni all'aumento dei dazi sulla maggior parte dei partner commerciali."I dazi sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori - ha continuato - Per questo motivo ho. L'Unione Europea rimane impegnata in negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso"."Allo stesso tempo, l'Europa continua a, collaborando con paesi che rappresentano l'87% del commercio globale e condividono il nostro impegno per uno scambio libero e aperto di beni, servizi e idee", ha detto von der Leyen."Infine, stiamo intensificando il nostro lavoro per- ha evidenziato - Questa crisi ha chiarito una cosa: in tempi di incertezza, il mercato unico è la nostra ancora di stabilità e resilienza. Il mio team e io continueremo a lavorare giorno e notte per proteggere i consumatori, i lavoratori e le imprese europee. Insieme, gli europei usciranno più forti da questa crisi".