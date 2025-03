Ue, Meloni oggi in Senato in vista del Consiglio: si lavora a risoluzione unitaria di maggioranza

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, alle 14.30 parlerà inin vista del. Il focus della comunicazione sarà dedicato ad evitare ogni rischio di una divisione dell'Occidente, sia sullache nella partita dei. Intanto, Palazzo Chigi e maggioranza hanno lavorato ad unaper escludere il rischio di crepe interne di fronte invece ad un'opposizione divisaIlsi oppone al piano di riarmo europeo, è vicino alle posizioni dei leghisti che però hanno garantito di voler seguire i pareri del governo. Ilsta lavorando per cercare una sintesi interna in modo da evitare nuove divisioni dopo quella sulla risoluzione al Parlamento europeo, che sarà invece il testo riproposto alle Camere daribadirà invece il "no al riarmo nazionale".Secondo quanto riportato da Ansa la risoluzione dovrebbe far riferimento all'Ecofin dell'11 marzo, dove è stata accolta con favore la proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per uno strumento con garanzie europee capace di innescarefino a 200 miliardi di euro nella. Sull'invece sarebbe stata scelta una formula che comprende il lavoro con Ue, Usa e i tradizionali alleati per arrivare a una pace che rispetti il diritto internazionale, insieme a Kiev.Dopo l'intervento al Senato Meloni depositerà lo stesso discorso di circa un'ora alla Camera. Qui la discussione è in programma per mercoledì mattina. Oltre a Ucraina e difesa l'intervento toccherà i vari punti all'ordine del giorno deldi: competitività, Medio Oriente, Gaza, Siria, migrazioni e oceani.