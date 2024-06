Indel B, Alantra: OPA parziale è notizia positiva, EPS Adj. FY24 sale del 6%

Indel B

(Teleborsa) - L'annuncio di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, di un'offerta pubblica di acquistosotto soglia su massimo il 5,39% del capitale sociale è "una". Lo affermano gli analisti di"Riteniamo che con un numero maggiore di azioni proprie, Indel B otterràquali stock option e fusioni e acquisizioni (M&A) - si legge in una ricerca - Questa mossa non solo ottimizza l’allocazione del capitale, ma apre anche la strada a opportunità di crescita".In caso di accettazione integrale dell’offerta, viene calcolato: un; il mantenimento di una solida posizione finanziaria netta con debito netto/EBITDA a 0,1x a YE24.A 25 euro per azione, il prezzo dell'OPA parziale, Indel B verrebbe scambiato a, ancora con un forte sconto rispetto al concorrente diretto Dometic (-46%) e ai concorrenti italiani in materia di comfort climatico (-30%).