Powersoft, Alantra conferma Buy: esecuzione e sinergie su K-array sono catalyst chiave

Alantra

Powersoft

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione, upside potenziale del 35%) e la) su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio.Gli analisti scrivono che Powersoft ha registrato , con un fatturato in crescita del 3% su base annua a 71,4 milioni di euro, sostenuto dal forte slancio in Nord America (+54% su base annua), che ha compensato la debolezza nell'area APAC (-23% su base annua). L'EBITDA ha raggiunto il massimo storico di 20,2 milioni di euro (margine del 27,9%).Il gruppo ha completato , rafforzando il suo posizionamento nelle soluzioni audio premium. Il management è ora concentrato sullo sviluppo di sinergie di integrazione, sull'espansione in nuovi settori verticali e sull'approfondimento di partnership chiave. Alantra ha alzato le previsioni di inventario a seguito di segnali di un rallentamento del trend di destocking, lasciando sostanzialmente invariati altri dati."Sebbene si preveda che l'accordo con K-array rappresenti un significativo motore di crescita,per una storia che offre crescita, redditività e generazione di cassa interessanti", si legge nella ricerca.