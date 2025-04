Indel B, utile adjusted 2024 scende a 11,6 milioni. Dividendo di 0,80 euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso l'conpari a 203,5 milioni di euro, con un decremento del 10,2% rispetto al 2023 (226,5 milioni). Nel corso dell'esercizio l'diminuisce di 2,7 milioni (-11,5%), passando da 24,4 milioni a 21,7 milioni di euro dell'esercizio corrente. In termini percentuali l'si conferma al 10,7% come nell'anno 2023. La riduzione è determinata in parte dal decremento del Totale dei Ricavi, nonché da un incremento del costo per servizi e dei costi per il personale. Incide positivamente la quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.Il Gruppo Indel B chiude l'esercizio 2024 con unpari a circa 10,8 milioni di euro, in aumento di 0,2 milioni (+1,8%) rispetto a 10,6 milioni dell'anno 2023 ed una incidenza sul Totale Ricavi del 5,3% (4,7% nell'esercizio 2023). L', al netto delle componenti di natura non ricorrente, si attesta a 11,6 milioni di euro, rispetto a 15,2 milioni dello stesso periodo 2023 con una incidenza rispetto al Totale Ricavi Adjusted del 5,7% (6,7% nell'esercizio 2023)."L'esercizio 2024 ha rappresentatoper il Gruppo, dopo il forte slancio registrato negli anni precedenti, in un contesto globale ancora incerto e complesso - ha commentato l'- In questo scenario, Indel B ha proseguito con determinazione il proprio piano di investimenti industriali, puntando all'ampliamento della capacità produttiva finalizzata al processo di reshoring ancora in corso e a innovare la propria offerta. Il contesto economico globale resta complesso e ricco di sfide. Tuttavia, grazie a una solida struttura finanziaria, a un'organizzazione efficiente e all'impegno di tutte le nostre persone, il Gruppo ha saputo affrontare con efficacia le difficoltà dei mercati confermando il proprio posizionamento competitivo, consolidando le relazioni con i clienti storici e continuando a garantire un elevato livello di servizio e affidabilità continuando così a costruire valore"."Guardando al futuro, lafondamentale per intercettare nuove opportunità di innovazione e crescita, in tutti i mercati in cui operiamo - ha aggiunto - Siamo pronti a trasformare le sfide in vantaggi competitivi, con lo stesso spirito che ci ha sempre contraddistinto, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e innovazione, in tutti i mercati nei quali operiamo".Laal 31 dicembre 2024 risulta negativa per 10,3 milioni di euro, con un incremento del saldo negativo di 2,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, quando si attestava a -7,5 milioni di euro. La variazione della Posizione Finanziaria Netta nel corso del 2024 è riconducibile principalmente a due fattori: da un lato, l'incremento del valore delle scorte, conseguente al rallentamento della domanda in alcuni comparti; dall'altro, l'offerta pubblica di acquisto parziale sulle azioni proprie, effettuata dalla società nel mese di giugno, che ha comportato l'esborso complessivo di circa 8 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di undi 0,80 euro per azione, per un massimo di 4,8 milioni.