Nasce Hoop Club: investe in PMI quotate con approccio attivo e formula del club deal

(Teleborsa) -nel loro percorso di crescita e sviluppo. È l'obiettivo di, nuova holding di imprenditori che è nata da un'iniziativa di Hoop Capital e si avvale del sostegno di importanti famiglie imprenditoriali italiane che hanno deciso di investire nel progetto.La holding, che si distingue per il suoe per la, si pone come partner di riferimento per le aziende quotate small cap (capitalizzazione inferiore a 300 milioni di euro) condividendo una visione di sviluppo strategico e sostenibile, si legge in una nota.Hoop Club intende perseguire un, che combina il concetto di Private Investment in Public Equity e un approccio attivista che ha l'obiettivo di promuovere la crescita delle aziende."Il nostro impegno è creare valore attraverso un approccio proattivo e strategico,per valorizzarne appieno il potenziale - ha commentatodi Hoop Club - Riteniamo essenziale la presenza di un numero crescente di operatori di mercato come Hoop Club per sostenere il mercato delle small cap italiane, generalmente poco considerate dagli investitori istituzionali e oggi con valutazioni molto appetibili. La nostra holding, che ha riunito ad oggi una decina di famiglie imprenditoriali, ha l'obiettivo di indirizzare, attraverso la formula del club deal, 30 milioni di euro verso le PMI quotate nei prossimi tre anni. Crediamo che l'impegno e il sostegno dei nostri azionisti ci consentiranno di raggiungere risultati significativi".Per supportare la holding nella valutazione delle opportunità e nel monitoraggio delle partecipazioni, Hoop Club ha istituito undi assoluto prestigio, composto da figure di spicco del mondo accademico e della consulenza. Tra i membri del Comitato figurano, già CEO di NTT Data Europa e attualmente board member di NTT Data Corporation (Tokyo), che porta con sé una vasta esperienza internazionale nel settore tecnologico e della consulenza;, attuale Presidente di Isybank - la banca digitale di Intesa Sanpaolo - e membro del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC), già Presidente della Fondazione Sanpaolo e Rettore del Politecnico di Torino, che vanta una profonda conoscenza del tessuto economico imprenditoriale italiano e una competenza sui temi dell'innovazione e di governance;, già Managing Partner del Mediterranean Complex di McKinsey & Company, oggi alla guida della sua boutique Terzi&Partners, apporta una consolidata esperienza in consulenza strategica e operazioni di fusione e acquisizione.