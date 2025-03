Kobo Ventures lancia fondo Scala per le PMI Italiane: obiettivo di raccolta 50 milioni

(Teleborsa) -, società di advisory italiana fondata dagli imprenditori Alessandro Tosi, Claudio Vaccaro e Lars Spannenburg, ha annunciato ilitaliane con elevato potenziale di crescita. Il lancio del fondo avviene in partnership con un primario gruppo svizzero di Wealth Management, la cui identità per il momento è riservata.SCALA, con l', si preannuncia come un'iniziativa strategica volta a supportare le piccole e medie imprese (PMI) italiane, con un. Il portafoglio target sarà composto da 8-10 società - tra quotate e non quotate -, con un focus di investimento in micro-società con EBITDA di 1-3 milioni di euro, una strategia di investimento definita "buy and hold" e un approccio di investimento caratterizato da una gestione attiva.Scendendo ancora più nei dettagli, la sua strategia di investimento prevede: ily, garantendo così un supporto diretto a nuove iniziative e aziende in crescita, mentre il restante 30% sarà destinato a società quotate, di cui circa il 20% in azioni e il 10% in strumenti di debito.SCALA si configura come un Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) lussemburghese, è caratterizzato come un fondo comune di investimento(European Long-Term Investment Fund) ed è conforme ai Piani Individuali di Risparmio (), SCALA mira a fornire."SCALA è la risposta all'interesse degli investitori anche internazionali, per le small cap italiane - ha detto- Il modello di private equity tradizionale è spesso inadatto alle PMI perché gli imprenditori richiedono non solo capitali, ma anche competenze concrete e strategie operative per gestire l'innovazione ed accelerare la crescita, soprattutto attraverso l'adozione di nuove tecnologie. Il tessuto imprenditoriale italiano di questo segmento ha un grande potenziale di remunerazione del capitale, trattandosi di asset class con potenziale di crescita più vicina al venture capital ma con un profilo di rischio decisamente inferiore".Il fondo SCALA intende, rispondendo alle esigenze specifiche delle PMI tecnologiche italiane e degli investitori, italiani e internazionali. Il suo approccio mira infatti a superare i benchmark del mercato attraverso l'adozione di best practice e un'analisi approfondita basata su dati, ricerche di mercato e un network internazionale. Il team di Kobo Ventures ha un DNA imprenditoriale consolidato, formato da Alessandro Tosi con una lunga esperienza nei private markets e da Claudio Vaccaro e Lars Spannenburg, entrambi imprenditori e investitori seriali.