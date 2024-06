OPA SAES Getters, corrispettivo incrementato a 28 euro e soglia abbassata

SAES Getters

(Teleborsa) - L'offerente dell'offerta pubblica di acquistosulle azioni, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha deciso l'per ciascuna azione portata in adesione. L'offerente informa che il nuovo corrispettivo è da considerarsi "finale e definitivo".Il nuovo corrispettivo incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato in data 15 aprile 2024, ossia l'ultimo giorno di borsa aperta antecedente alla data di annuncio dell'OPA.Un gruppo diazionisti si era lamentato , tramite il Comitato dei gestori in Assogestioni, del corrispettivo, indicando un prezzo congruo a 32,86 euro per azione.Considerato il nuovo corrispettivo e assumendo che tutte le azioni oggetto dell'offerta siano portate in adesione all'offerta ilè pari a 328.489.336 euro.L'offerente comunica anche la riduzione dellada una partecipazione almeno pari al 95% a una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale. Infine, comunica di aver deciso di non prorogare il, la cui conclusione rimane quindi prevista per il 21 giugno 2024.