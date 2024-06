Roche: approvazione UE per Alecensa, ok da FDA a test molecolare 4-in-1

Roche

(Teleborsa) - Lahail farmacodel colosso svizzerocome primo e unico trattamento adiuvante mirato per le persone affette da cancro polmonare ALK-positivo in stadio iniziale.Alecensa hadi un livello senza precedenti del 76% nei soggetti con carcinoma polmonare non a piccole cellule resecato ALK-positivo, come dimostrato nello studio di Fase III ALINA, si legge in una nota della società."L'approvazione di Alecensa risponde a un'nella fase iniziale in cui circa la metà di tutte le persone sperimenta una recidiva della malattia dopo l'intervento chirurgico, nonostante la chemioterapia adiuvante", viene sottolineato.Separatamente, Roche ha comunicato che ilper SARS-CoV-2, virus dell'influenza A/B e RSV ha ricevuto l'autorizzazione all'uso di emergenza dallastatunitense.Il test utilizza una, che richiede solo un singolo campione di tampone nasale per fornire un rilevamento qualitativo rapido e accurato e una differenziazione tra quattro dei virus respiratori più diffusi per i quali la diagnosi differenziale può guidare un trattamento appropriato.