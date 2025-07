DiaSorin, richiesta a FDA autorizzazione di nuova piattaforma per diagnostica molecolare

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha sottoposto alla Food and Drug Administration () statunitense una510(k) e una richiesta CLIA Waiver per il LIAISON NES, una piattaforma di nuova generazione per la diagnostica molecolare in POC.La richiesta riguarda il pannello LIAISON NES Flu A/B, RSV & COVID-19, progettato per rilevare e differenziareche sono comuni in infezioni virali respiratorie clinicamente significative: influenza A, influenza B, SARS-CoV-2 e virus respiratorio sinciziale (RSV).Il sistema LIAISON NES, spiega la società, è progettato per fornire risultati molecolari con prestazioni da laboratorio, garantendo un'elevata accuratezza diagnostica, unita alla rapidità e semplicità richieste negli ambienti POC. Le dimensioni compatte, il flusso di lavoro intuitivo e la connettività rendono il, in reparti di emergenza e studi medici."Il futuro della diagnostica risiede nella capacità di affrontare sfide reali - ha commentatodi Diasorin - In qualità di leader nel settore diagnostico, confermiamo il nostro impegno verso l'innovazione, sviluppando soluzioni che consentano ai sistemi sanitari di garantire e potenziare la qualità dell'assistenza ai pazienti, anche in un contesto di attenzione rispetto ai temi di sostenibilità economica. La presentazione del LIAISON NES alla FDA è in linea con le priorità strategiche delineate durante il nostro Investor Day 2023 e rappresenta un ulteriore traguardo significativo nel nostro percorso di ingresso nel settore della diagnostica molecolare POC".