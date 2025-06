AbbVie acquisterà Capstan Therapeutics per massimi 2,1 miliardi di dollari

AbbVie

(Teleborsa) -, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha siglato un, azienda biotecnologica in fase clinica, incluso CPTX2309, un potenziale candidato per il trattamento delle malattie autoimmuni mediate dalle cellule B. Inoltre, AbbVie acquisirà la tecnologia proprietaria della piattaforma tLNP di Capstan, progettata per fornire carichi di RNA, come l'mRNA, in grado di ingegnerizzare specifici tipi cellulari in vivo."Con lo sviluppo di CPTX2309 e l'utilizzo della nuova piattaforma tecnologica di Capstan, AbbVie e Capstan mirano a trasformare l'assistenza sanitaria per chi convive con, sviluppando trattamenti potenzialmente in grado di ripristinare il sistema immunitario", ha detto Roopal Thakkar, executive vice president, research and development and chief scientific officer diAbbVie.Secondo i termini dell'accordo, AbbVieper l'acquisizione di Capstan, soggetto ad alcuni aggiustamenti consueti.