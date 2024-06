Anima, Standard Ethics alza rating ESG

Anima Holding

(Teleborsa) -ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) dia "EE+" dal precedente "EE" con Outlook "Positivo".Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2019.Anima, si legge in una nota di Standard Ethics, "ha consolidato il percorso di allineamento alle indicazioni internazionali in materia diattraverso l'adesione ai più avanzati framework internazionali per il settore di riferimento e l'adeguamento agli sviluppi della normativa europea".Si registrano sviluppi nel processo di gestione degli investimenti responsabili attraverso l'aggiornamento della Politica ESG (Environmental, Social, Governance) e l'individuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prioritari.