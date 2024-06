Brebemi, Morningstar DBRS taglia il trend a "Negativo"

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha modificato ildei rating della Società di Progetto Brebemi S.p.A. () a "" da "Stabile". Ha inoltre confermato a "BB (high)" il rating dell'emittente nonché i rating sui suo prestiti.Il cambiamento del trend riflette ladi Morningstar DBRS riguardo all'approvazione del prossimo Piano Economico e Finanziario (PEF) e la possibilità che Brebemi non recuperi gli aumenti tariffari mancati nel 2022-2023, come da ipotesi di Morningstar DBRS.Anche se Brebemi è in, "non presumiamo che ciò accada nelle previsioni Morningstar DBRS dato lo scarso supporto da parte delle Autorità che hanno impugnato la sentenza sul recupero tariffario perduto per non concederlo", si legge nel report.Ciò si è riflesso anche nell'aumento tariffario inferiore al previsto del 2,3% nel 2024, che non consente il recupero tariffario perduto. In questa azione di rating si riflette anche l'che impedisce a Brebemi di adeguare adeguatamente le tariffe e le deboli protezioni nel Project Agreement, consentendo alle Autorità di intraprendere azioni normative con un impatto negativo sulla generazione di ricavi.