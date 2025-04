VanEck, ETF sui dividendi raddoppia patrimonio in sei mesi a 2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Dopo aver raggiunto il traguardo di 1 miliardo di euro a ottobre 2024, in soli sei mesi ilha raddoppiato il proprio, toccando quota 2 miliardi di euro."Specialmente in un, le azioni con dividendi possono essere un buon modo per ammortizzare la volatilità del portafoglio e fare da contrappeso ai titoli growth - spiega- Questo perché l'aumento dei tassi d'interesse in genere non ha sulle azioni con dividendi un impatto tanto negativo quanto sulle azioni growth. Il nostro ETF sui dividendi attribuisce grande valore alla qualità, offre l'opportunità di investire in società con dividendi potenzialmente elevati e rappresenta un'opzione convincente grazie alla diversificazione globale e a criteri di selezione rigorosi".L'ETF seleziona lee le pondera in base al dividendo totale pagato. Il dividendo attuale per azione non può essere inferiore a quello di cinque anni fa, i dividendi devono essere stati pagati negli ultimi 12 mesi e la ponderazione per azione è limitata a un massimo del 5%, mentre la ponderazione per settore non può superare il 40% al momento della revisione.L'ETF. Per questo indice la società di ricerca Morningstar ha identificato cento titoli dell'ampio universo delle azioni dei Paesi industrializzati. Oltre a criteri relativi alla politica dei dividendi delle società, alle previsioni di distribuzione futura e alla liquidità delle azioni, sono applicati anche filtri ESG per escludere, ad esempio, violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite e partecipazioni in prodotti controversi.