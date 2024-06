Mondo TV, nuovo accordo licensing e merchandising per MeteoHeroes

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha annunciato la chiusura di unper la property MeteoHeroes, con la società Thekom, Soluzioni per Comunicare.Il contratto avrà una, fino a giugno 2026 nei seguenti territori: Italia, Canton Ticino, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. L'accordo non prevede l'applicazione di un MG ma il pagamento di royalties sulle vendite per le quali sussistono già diverse trattative in avanzata fase di definizione.