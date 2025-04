Rabobank non trova accordo stragiudiziale su indagine riciclaggio. Andrà a processo

(Teleborsa) - Come già annunciato a dicembre 2022, la Procura pubblica olandese ha informatodi essere consideratae antifinanziamento del terrorismo e che è in corso un'indagine.Rabobank ha discusso con la Procura una soluzione stragiudiziale, ma "in merito a un accordo che al momento non hanno portato a un accordo".Rabobank ha reso noto che