RFI, la stazione Roma Trastevere si apre al quartiere Marconi-Portuense

(Teleborsa) - Lasi prepara a cambiare volto. Oggi accessibile solo da un lato della città, quello della circonvallazione Gianicolense, si aprirà unfavorendo così l'afflusso di una grande quantità di utenti. Una vera e propria ricucitura urbana di quartieri da sempre divisi dalla ferrovia che – sottolinea FS in una nota – torneranno ad essere comunicanti e serviti da un'unica stazione ferroviaria che fungerà da cerniera e da importante area di aggregazione. A dare l'avvio dei lavori di apertura dei nuovi accessi, oggi a Trastevere, il sindaco di Roma Capitale e Commissario di Governo per il Giubileo,l'assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio,, l'amministratore delegato e direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana,e l'amministratore delegato e direttore generale di FS Sistemi Urbani,Con l'apertura del secondo fronte di stazione ed il prolungamento di un sottopasso esistente sarà garantito ilmigliorando così, ancora di più, la fruibilità della stazione per l'utenza.Finanziati da Rete Ferroviaria Italiana complessivamente connell'ambito del Piano Integrato Stazioni, gli interventi consentiranno un aumento del bacino pedonale della stazione di quasi il 50% e permetteranno la riqualificazione dell'intera area grazie anche ad una razionalizzazione degli spazi verdi e dei servizi al viaggiatore con la realizzazione di una nuova viabilità interna e di punti Kiss&ride. Il fronte sud risulterà accessibile entro la fine del 2025.La stazione Roma Trastevere non sarà l'unica porta di accesso della città a cambiare volto. Entro il Giubileo tanti snodi della mobilità subiranno importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione. Ad iniziare dallache ha visto un restyling complessivo dell'atrio di stazione e del finger di camminamento. Ancora, nel 2024 si concluderanno anche i lavori di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità nellae termineranno gli interventi al fabbricato viaggiatori e sulle aree esterne diA seguire ma entro il 2025, lacon una nuova distribuzione degli spazi interni al fabbricato viaggiatori e importanti interventi di manutenzione e ripristino, la stazione dicon un significativo ampliamento degli spazi a servizio dei viaggiatori e la stazione di Torricola con la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne.Primi importanti traguardi del, avviato da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del, per la riqualificazione di oltre 2mila stazioni su tutto il territorio nazionale: tra queste le oltre 600 che intercettano più del 90% del totale dei passeggeri ma anche le stazioni medio – piccole di particolare rilevanza in relazione alle molteplici richieste espresse dalla collettività e dagli stakeholder istituzionali.Tra gliil miglioramento dell'accessibilità delle stazioni con una particolare attenzione agli utenti con disabilità e mobilità ridotta, la riqualificazione degli edifici di stazione, la riconnessione di aree urbane divise dalla ferrovia e la riqualificazione delle aree esterne alle stazioni.