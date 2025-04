Invimit SGR avvia procedura per nascita primo studentato a Roma

(Teleborsa) -ha annunciato ladi proprietà non in uso, di circa 2.000 mq, di situato, precedentemente utilizzato come sede di uffici della Pubblica Amministrazione. L'immobile verrà trasformato in unoSi tratta deldi proprietà di Invimit SGR – società interamente detenuta dal MEF – destinato a questo tipo di utilizzo.Nei giorni scorsi è stata ricevuta dalla SGRche prevede la rifunzionalizzazione a carico del locatario, confermando l’interesse del mercato per progetti a vocazione sociale. È possibile presentare– che siano migliorative – entro il prossimo 11 maggio.L’iniziativa, volta a promuovereper attrarre investimenti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e alla sua trasformazione in risorse utili per la comunità.