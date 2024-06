Antitrust, chiusa istruttoria su trasferimento clienti Intesa Sanpaolo-Isybank: criticità superate

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'ha deciso di chiudere l’nei confronti die di, la banca digitale del Gruppo, accettando gli impegni proposti dalle due società e giudicandoli sufficienti per rimuovere i profili di possibile scorrettezza individuati. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva infatti avviato un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette riguardo alle modalità con cui i due operatori stavano riorganizzando il Gruppo trasferendo oltreda Intesa Sanpaolo a Isybank.L'Autorità spiega che ai correntisti era stato chiuso unilateralmente ilpresso Intesa Sanpaolo ed era stato attivato un nuovo rapporto con Isybank, privo però di alcuni servizi prima utilizzati, senza avere un’informativa completa e facilmente fruibile e senza fornire il proprio consenso espresso. Il passaggio era stato pianificato in due tranche: la prima,, il 16 ottobre 2023, ha riguardato circa trecentomila clienti; la seconda,, comprendeva oltre due milioni di clienti il cui trasferimento sarebbe dovuto avvenire il 18 marzo 2024.Glipresi dalla due società, ha rilevato però l'Antitrust, "garantiscono a tutti i clienti informazioni chiare ed esaustive sulla natura e sulle condizioni del trasferimento, fornite dal 10 gennaio al 29 febbraio 2024 attraverso comunicazioni individuali". "Inoltre le società hanno fatto tre tentativi nei confronti della clientela che non ha risposto a quelli precedenti e attivato un’altratramite mail e push, nelle settimane del 22 gennaio e del 12 febbraio 2024 e dopo il 29 febbraio 2024", ha aggiunto.Ai clienti del Ramo I è stata garantita la possibilità, entro il 31 dicembre 2026, di rientrare in Intesa Sanpaolo, godendo dirispetto a quelle applicate prima del trasferimento. Quanto ai clienti del Ramo II, le misure proposte per l’informativa e per le relative modalità attuative sono analoghe a quelle previste per i clienti del Ramo I. La comunicazione ai clienti del Ramo II è servita ad informarli dell’impegno preso dalle due banche di trasferire a Isybank solo i clienti che abbiano manifestato in maniera esplicita il proprio “” al trasferimento del conto e alle relative modifiche contrattuali."La chiusura dell’istruttoria dell’Antitrust sul caso Intesa SanPaolo e Isybank ha finalmente garantito chiarezza e trasparenza su una vicenda che aveva preoccupato migliaia di clienti della banca", ha commentato ilin una nota. "Ottima notizia. Una vittoria importante per i 5 mila consumatori che abbiamo supportato in questa vicenda. Ora per i clienti del Ramo II, ossia gli oltre 2 milioni di clienti che dovevano inizialmente essere trasferiti dal 18 marzo 2024, è previsto il consenso espresso per il loro passaggio a Isybank, che è quello che abbiamo chiesto fin dall'inizio alla banca, prima di presentare l'esposto all'Antitrust. Adesso i consumatori saranno finalmente liberi di scegliere, senza forzature della loro volontà", ha aggiunto, presidente dell'“Da subito avevamo sottolineato come si trattasse di un problema inesistente, che aveva interessato un numero esiguo di clienti della banca, circa il 2% dei correntisti transitati a Isybank (dati Antitrust), i quali non hanno sostenuto alcun costo per il passaggio e hanno potuto esercitare in qualsiasi momento il diritto di scelta tornando a Intesa Sanpaolo senza alcuna penale – afferma il presidente– Non a caso l’Antitrust ha chiuso l’istruttoria senza alcun provvedimento nei confronti di Intesa Sanpaolo, e l’Autorità fa bene a puntare il suo faro sul mondo bancario e digitale, ma i veri problemi per i consumatori sono altri, a partire dai tassi di interesse sui mutui, passando per clausole vessatorie e crescenti difficoltà delle famiglie di accendere nuovi finanziamenti".