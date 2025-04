EdiliziAcrobatica, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 15,0 euro, upside potenziale del 68%) e confermato la) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti scrivono che le vendite dell'esercizio 2024 testimoniano il crescente riconoscimento da parte dei clienti dei servizi offerti dall'azienda e la sua capacità di espandere il proprio business all'estero. Il core business ha continuato a registrare un andamento positivo nell'esercizio 2024, anche in assenza di supporto fiscale. Tuttavia, l'- il principale fattore di costo nella produzione - a supporto della crescita futura e dell'acquisizione di nuovi business. Le prospettive per l'esercizio 2025 fornite dall'azienda sono positive.Intesa Sanpaolo ha, partendo dalla base inferiore del 2024. Ha adottato inoltre una posizione più prudente sui margini, dato il piano dell'azienda di aumentare ulteriormente il personale. Tuttavia, data la crescita prevista del fatturato (espansione del business tradizionale e nuove opportunità all'estero), inclusa nelle stime, continua a considerare l'investimento in EdiliziAcrobatica interessante.