Credit Agricole svetta sul CAC 40 dopo la promozione di Jefferies

(Teleborsa) - Ottima seduta sulla Borsa di Parigi per, che si posizionedopo lada Hold" di, che ha anche alzato il target price a 21,6 euro da 13,4 euro.Gli analisti hanno anche incrementato ilsua 95,6 euro da 88 euro e quello sua 45,9 euro da 31 euro.Si muove al rialzo, che si attesta a 13,99 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,06 e successiva a 14,27. Supporto a 13,86.Discreta la performance di, che si attesta a 61,6 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61,92 e successiva a 62,8. Supporto a 61,04.Buona la performance di, che si attesta a 23,12 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,24 e successiva a 23,53. Supporto a 22,96.