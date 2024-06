IRCE, ok CdA a investimento in Cina

IRCE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha oggi approvato il progetto di investimento nella Repubblica Popolare Cinese, finalizzato ad espandere la capacità produttiva del gruppo nel settore dei conduttori per avvolgimento, con particolare riferimento al mercato locale della produzione di motori per veicoli elettrici e della generazione e trasporto energia.Il Progetto sarà realizzato dalla società, interamente detenuta dalla Capogruppo IRCE, su un terreno in concessione d’uso cinquantennale, automaticamente rinnovabile alla scadenza.L’Investimento, che da piano 2024-2028 prevede la costruzione di uno stabilimento produttivo ad Hai’an entro la metà del 2025 e l’acquisto di macchinari e impianti, è compreso tra Euro 15 e 20 milioni, sulla base della velocità di crescita del fatturato.è previsto nel quarto trimestre 2025.In attesa di finalizzare le negoziazioni per finanziare in maniera specifica il Progetto, Irce supporterà l’Investimento utilizzando mezzi propri e linee di credito già in essere.