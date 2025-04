Irce, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,06 euro. Nominato nuovo CdA

Irce

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha approvato ild'esercizio 2024 ed ha deliberato la distribuzione di undi 0,06 euro per azione con data di stacco 19 maggio 2025 con record date il 20 maggio 2025 e payment date il giorno 21 maggio 2025.I soci hanno nominato i membri delper gli esercizi 2025-2023-2027 (l'unica lista presentata è stata quella del socio di maggioranza Aequafin): Filippo Casadio, Francesco Gandolfi Colleoni, Gianfranco Sepriano, Francesca Pischedda, Orfeo Dallago, Elena Casadio, Marianna Fabbri e Carlotta Armuzzi. Gli amministratori Marianna Fabbri e Carlotta Armuzzi sono in possesso dei requisiti di indipendenza.L'assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione die deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e ha espresso parere favorevole (non vincolante) sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione.