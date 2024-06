Renovalo, smobilizzato l'80% dei crediti fiscali maturati a fine 2023

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha fornito unIn particolare, dei 76,7 milioni di euro di crediti fiscali iscritti a bilancio al 31 dicembre 2023 (già al netto degli oneri di cessione): 29,4 milioni risultano ad oggi(vs 19,1 milioni incassati al 30 aprile 2024, data di approvazione del bilancio); 30,4 milioni sono statie saranno liquidati nei prossimi 30/60gg; 15,4 milioni in trattativa per la cessione; 1,5 milioni verranno utilizzati in compensazione delle imposte.