Ena, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Ena

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e abbassato il(a 1,38 euro per azione dai precedenti 1,64 euro) sul titolo(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan.Dopo la scomparsa di Luca Giuseppe Reale Ruffino (ex amministratore delegato e presidente della società) e a seguito della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, guidato dall'amministratore delegato Vincenzo Acunto, Ena ha avviato uncon lo scopo di efficientare la struttura societaria migliorandone la governance. Ena ha costituito, inoltre, nuove joint ventures e ha promosso una campagna di M&A al fine di consolidare la sua posizione all'interno del settore dell'amministrazione condominiale. La riorganizzazione ha riguardato anche la cessione di alcune società e attività non ritenute più attinenti al core business e/o non performanti.In questo contesto, il valore della produzione è passato da 7,6 milioni a consuntivo 2023 a 5,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024, segnando una contrazione del 29% attribuibile, principalmente, ale attività. La riduzione del valore della produzione e i maggiori costi di carattere non ricorrente, sostenuti nell'ambito della riorganizzazione societaria, hanno pesato, ovviamente, sul margine operativo lordo (Ebitda) il quale è risultato negativo per 0,36 milioni di euro rispetto a un margine positivo di 1,7 milioni al 31 dicembre 2023. Lenon più ritenute coerenti con la strategia del Gruppo (in particolare quella in Visibilia Editore per 823 mila euro) e lehanno ulteriormente gravato sulla perdita netta di Gruppo, attestatasi a 3,1 milioni di euro rispetto all'utile netto per 244 mila euro registrato al 31 dicembre 2023.SulBanca Finnat prevede però un, con una crescita media annua del valore della produzione del 17%, da 6,4 milioni stimati a consuntivo 2025 a circa 10 milioni di euro previsti a fine piano. Il risultato operativo netto (Ebit) dovrebbe aumentare da 191 mila euro nel 2025 a 1,7 milioni di euro nel 2028 mentre l'utile netto dovrebbe passare da 79 mila euro attese nel 2025 a 1,2 milioni di euro nel 2028.