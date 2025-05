Eventi e scadenze del 2 maggio 2025

Domenica 13/04/2025

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Bollettino Economico- Immatricolazioni di aprile a cura del Ministero dei Trasporti- Bilancio finanza pubblica della Francia- Regolamento Medio-Lungo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo