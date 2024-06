Saipem scende in Borsa dopo collocamento del 10% da parte di Eni

Saipem

(Teleborsa) -per il titolo, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, dopo cheha completato ildel capitale sociale di Saipem attraverso un ABB al prezzo di 1,970 euro per azione, per un controvalore totale pari a circa 393 milioni.Il calo in Borsa è minore rispetto allorispetto alla chiusura di ieri, a quota 2,065 euro, che invece è pari al 4,6%.Sul titolo influisce anche lada parte degli analisti diad "Add".Si muove verso il basso, che, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 2,005 e successiva a quota 1,96. Resistenza a 2,201.