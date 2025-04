Mercati europei cauti, bene Piazza Affari con trimestrali positive

Saipem

(Teleborsa) -, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, poco lontani dalla parità. Bene il settore(grazie anche alle trimestrali positive di- ricavi e utili in crescita e guidance confermata per il 2025 - ed- utile operativo in calo con la discesa del Brent) e il settore. Sale, dopo che la lista presentata da Mediobanca ha prevalso su quella di Caltagirone, portando alla conferma dell'attuale AD Philippe Donnet e del presidente Andrea Sironi. Ottimadopo la trimestrale.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,53%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,24%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,08%), raggiunge 62,94 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +105 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,52%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resta vicino alla parità(+0,02%), e piatta, che tiene la parità.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,95%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 39.011 punti. In moderato rialzo il(+0,56%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,71%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,45%),(+3,56%),(+2,62%) e(+2,11%).di Milano,(+3,96%),(+2,97%),(+2,34%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%.scende dell'1,63%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,71%.