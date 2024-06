Soges Group quotata su EGM. Galardi: pronti ad acquisire nuove strutture

Soges Group





(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, è(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. "È stato une in questi 4 anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Siamo riusciti ad avere degli obiettivi incredibili, un CAGR di oltre il 37% e se si pensa a cosa è successo 4 anni fa con il Covid è veramente una cosa incredibile", ha detto a Teleborsa l', a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Il core business di Soges Group è rappresentato dalla, quattro stelle o residenze d'epoca localizzate in zone del territorio toscano, caratterizzate da alta attrattività turistica e concesse in locazione o affitto dai proprietari."Siamo cresciuti in questi anni da soli, siamo passati da tre strutture a otto dopo l'importante exit che abbiamo fatto e potevamo continuare a farlo da soli - ha spiegato - L'aver scelto l'IPO ci permetterà di rafforzare ancora la crescita, accelerare la crescita con un booster impressionante e quindi siamo, senz'altro rafforzarsi in Toscana che è il nostro territorio che conosciamo meglio, ma anche a cominciare a, perché quello che facciamo noi non è altro che mettere un fiocchetto a quello che il nostro territorio meraviglioso ci dà, esaltandone tutte le qualità".Soges Group rappresenta l'su Euronext Growth Milan e la diciannovesima quotazione del 2024 su Euronext.In fase di collocamento Soges Group ha, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 2,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 21,18% (22,99% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 11,5 milioni di euro (11,8 milioni assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).Con riguardo all'outlook 2024, Galardi ha detto: "Si dice che l'Italia potrebbe vivere di turismo, non sono tanto d'accordo ma ovviamente è evidente l'indotto che va a creare. I numeri sono impressionanti: siamo già oggi ae siamo veramente soddisfatti. Se aggiungiamo la possibilità di inserire nuove strutture la crescita è segnata".