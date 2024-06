Special Opportunities REIT ritira l'IPO a Londra per domanda troppo bassa

(Teleborsa) -, fondo immobiliare britannico, haper non essere riuscito a raggiungere la domanda minima richiesta di 250 milioni di sterline."Sebbene la domanda degli investitori sia stata forte,necessaria per procedere all'IPO - si legge in una nota - Dopo aver considerato le proprie opzioni, il board non ha ritenuto che sarebbe stato nel migliore interesse degli investitori ridurre la raccolta al di sotto di 250 milioni di sterline, data la natura dell'opportunità di mercato e della pipeline".Il Management Team acquisirà ora gli asset dalla pipeline utilizzandoLo scorso 29 maggio la società aveva annunciato di puntare a una raccolta fondi di 500 milioni di sterline. Tre, GoldenTree Asset Management, TR Property Investment Trust e altri fondi di investimento Columbia Threadneedle e il family office Bhavnani, si erano impegnati a sottoscrivere tra 104 e 119 milioni di azioni ordinarie (da 104 a 119 milioni di sterline) in totale.