RedFish Listing Partners si è quotata su Dusseldorf Stock Exchange

Buzzi

(Teleborsa) -ha annunciato la(sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BOAG Borsen) con avvio negoziazioni dalla data odierna, 14 aprile 2025. A giugno 2024 la società aveva avviato il processo di quotazione su Euronext Access Paris, poi non andato a buon fine.La società, fondata a Milano nel 2021, è un PMI Innovativa specializzata in, anche come testing per lo sviluppo del software predittivo proprietario, oltre alla fornitura di servizi innovativi e di consulenza alle piccole e medie imprese. La società controlla la società RedFish Capital Debt, che sviluppa un progetto di cartolarizzazione (basket bond) con Banca Finint.RedFish Listing Partners ha chiuso l'eserciziocon un, pari al 7,5% del capitale sociale, dopo un esercizio 2023 chiuso con un utile di 782.105 euro, di cui 743.000 euro quale dividendo per gli azionisti.Ildi RedFish Listing Partners dal 3 giugno 2024 vede Paolo Pescetto quale Presidente e Amministratore Delegato, accanto a Thomas Avolio (Deputy CEO), Roberto Marniga, Lucas Brichetti Wagner e Benedetta Buzzi quale amministratrice indipendente; la manager è amministratore delle holding del Gruppo"Siamo orgogliosi di annunciare il listing di RedFish Listing Partners, una realtà fortemente in crescita con un focus sulle società di piccola e media capitalizzazione, a conferma della nostra", ha commentato Paolo Pescetto, Presidente di RedFish Listing Partners.