Altroconsumo, voli low cost: con i costi extra il prezzo aumenta anche del 363%

(Teleborsa) - Anche quest’anno, in vista delle vacanze estive,ha monitorato gliquando si aggiungono ai prezzi iniziali iper trolley, bagaglio in stiva e scelta del posto, che possono far incrementare ilovvero la percentuale di aumento massima rilevata nell’inchiesta su cinque compagnie low cost.Altroconsumo ha infatti selezionato sei voli andata e ritorno per ogni compagnia considerata (easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling e Wizz Air) quando possibile (per un totale di 58 voli), con partenze da Milano e Roma per destinazioni turistiche e di vacanza nazionali ed europee. I costi dei servizi aggiuntivi più comuni possono, come nel caso peggiore di Wizz Air, dove il prezzo iniziale del volo era di 24,99 euro, quello finale di 115,69 euro, con un aumento di spesa del 363%. Anche per easyJet e Vueling, i costi extra arrivano a rappresentare oltre il 300% del costo inizialmente proposto.Per quanto riguarda Ryanair, i costi massimi dei servizi aggiuntivi sono molto consistenti: valgono più di tre volte il prezzo iniziale, passando da 14,99 euro a un prezzo finale, comprensivo delle tre voci aggiunte, pari a 54,33 euro, la spesa è aumentata quindi del 262%. Più contenuta l’incidenza massima dei costi extra per Volotea, pari comunque a quasi tre volte il costo del biglietto inizialmente proposto (da 51,39 euro a un prezzo finale di 145,39 euro, il 183% in più).Rispetto all’inchiesta Altroconsumo dello(su voli anche differenti),: nel 2023 era del 465%, quest’anno del 363%. Questa riduzione può essere spiegata dal fatto che, quest’anno, i prezzi iniziali dei voli erano più alti rispetto a quelli trovati l’anno scorso e quindi, per questo, il peso dei costi extra si è ridotto.Dall’indagine emerge inoltre chee che per i costi fissi, invece, tra gli aumenti degni di nota, ci sono quelli per il bagaglio a mano fuori misura: ad esempio, per Vueling la penale massima è passata da 35 euro a ben 75 euro e Wizz Air da 25 a 55 euro, oltre il doppio in tutti e due i casi. Altroconsumo intende quindi intervenire in questa situazione perLe rilevazioni sono state fatte a maggio 2024. Per ogni tratta Altroconsumo ha cercato un volo andata e ritorno al prezzo più economico possibile tra il 21 giugno e il 7 luglio 2024. Per ogni volo è stato seguito il processo di acquisto fino al pagamento per rilevare i costi oggetto dell’indagine, senza poi procedere all'acquisto del biglietto.