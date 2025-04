United Airlines aumenta collegamenti nel Pacifico: offrirà voli verso 32 destinazioni

United Airlines

(Teleborsa) -ha annunciato che intende essere l', con un nuovo servizio giornaliero da Hong Kong previsto per l'inizio di questo autunno. Questi nuovi voli saranno programmati "per offrire collegamenti più facili per i viaggiatori provenienti da tutto il Nord America per aiutare a soddisfare la", si legge in una nota.A partire dall'11 dicembre, United lancerà i, giusto in tempo per l'estate australiana. Con l'aggiunta di questo servizio stagionale trisettimanale, United è ora il principale vettore per l'Australia dagli Stati Uniti continentali, offrendo anche voli per Sydney, Brisbane e Melbourne. Inoltre, United sta anche aggiungendo unCon queste nuove rotte, United offrirà ora, quattro volte di più di qualsiasi altro vettore statunitense.