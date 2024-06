Giglio Group porta il merchandising Frecciarossa a bordo treno, titolo in rally

Giglio Group

Giglio Group

società che sviluppa siti di vendita on line di prodotti nel campo della moda e del design

FTSE Italia All-Share

Giglio Group

(Teleborsa) -, società omnichannel solution quotata sul mercato Euronext Milan, ha firmato un, il principale gruppo attivo in Italia nei servizi di ristorazione collettiva e nel settore dei viaggi, con una presenza consolidata in 6 paesi a livello mondiale. Con un team di 109.000 collaboratori che servono quotidianamente 6 milioni di clienti, Elior ha una vasta esperienza nella fornitura di servizi di ristorazione in diversi contesti, inclusi i trasporti.L'accordo, spiega una nota, prevede che, inizialmente a bordo di tutti i treni Frecciarossa fast, per poi estendere il servizio anche agli altri convogli veloci. La sigla di questo accordo segue il contratto precedentemente siglato a maggio 2023 con, che contemplava la realizzazione e la vendita in esclusiva del merchandising Frecciarossa sul sito www.frecciarossa.shop, ampliando ora l'offerta anche a bordo treno attraverso appositi carrellini appositamente realizzati e gestiti dal personale viaggiante di Elior. Ulteriore privilegio dei clienti Trenitalia sarà quello di poter utilizzare i punti Cartafreccia spaziando tra i prodotti merchandising a marchio Frecciarossa.Con l'avvio operativo di questo accordo e la collaborazione con Elior, da oggi i passeggeri a bordo dei treni Frecciarossa potranno usufruire di una selezione di prodotti appositamente pensati sia per arricchire la loro esperienza di viaggio, fare regali ai propri familiari o rimediare ad oggetti dimenticati prima della partenza. Per la produzione esclusiva, Giglio Group ha collaborato con aziende leader nei rispettivi settori: SBS, Trudi, Guzzini, Roncato, Perletti, Quercetti, Pielle, Moleskine ed altri."Il 13 giugno rappresenta per l’azienda una data estremamente significativa per l’avvio di una iniziativa unica nel suo genere, che contribuirà a dare un’importante servizio a tutti i viaggiatori Trenitalia ed amplierà in modo significativo l’attività per la Giglio Group, che con questa iniziativa accelera sensibilmente la propria evoluzione da società di puro ecommerce a società omnichannel solution, dichiara. Mi aspetto personalmentecostruito e progettato in un anno con due giganti quali Trenitalia ed Elior Group".Il titolobrilla stamane a Piazza Affari e mostra un guadagno del 4,21%.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,3887 Euro. Prima resistenza a 0,4047. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,3813.