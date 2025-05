Gruppo FS, Empowerment e sport protagonisti a "Game On – Women in Sport"

(Teleborsa) - Si è svolto ieri,, presso, il primo evento interamente, organizzato dalla Divisione Serie A Femminile della FIGC in partnership con, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS).La giornata ha previsto due momenti distinti: un primo tempo di, con interventi di donne di successo in ambito sportivo, culturale e aziendale, e un secondo tempo dedicato, con la premiazione delle migliori giocatrici della Serie A Femminile eBay, che si concluderà nel weekend con la cerimonia per la Juventus campione d’Italia all’Allianz Stadium dopo la sfida contro l’Inter."Per svilupparsi al meglio, il calcio italiano ha bisogno di una presenza e di un contributo maggiori da parte delle donne, per questo la FIGC ha implementato la sua strategia tesa a rafforzare l’empowerment femminile in tutti i settori - ha dichiarato il-. Si tratta di undi capacità e soprattutto di prospettive. Grazie alla straordinaria sensibilità di Gruppo FS e Trenitalia e al lavoro della Divisione presieduta da Federica Cappelletti, l’evento di oggi lo testimonia in tutta la sua eccezionale trasversalità"."Women in Sport, non un titolo qualsiasi. È una formula che racconta un segno importante del nostro tempo - le parole della-. Stiamo vivendo nell’epoca d’oro degli sport femminili, della loro crescita, del loro sviluppo, della loro costante affermazione e consacrazione, come dimostrato dall’elezione di qualche settimana fa di Kirsty Coventry a presidente del CIO. E il calcio italiano fa orgogliosamente parte di questa epoca: tra pochi giorni celebreremo lo scudetto della Juventus in un grande stadio come l'Allianz Stadium di Torino, tra qualche settimana tiferemo tutti per la Nazionale maggiore all'Europeo, e prima ancora per le Nazionali giovanili Under 17 e Under 19, in un'estate tutta Azzurra. Un percorso virtuoso che si pone come obiettivo quello della, favorito dall'ottimo lavoro e dagli investimenti dei club, della Federazione e della Divisione che sono fiera di guidare. Parallelamente è tangibile la crescita della base in cui, oltre al numero di tesserate che si avvicina a 50.000, si sta sviluppando un'uniformità territoriale che permette al calcio femminile di essere sempre più presente e strutturato, e anche quella della fan base, se consideriamo che dal 2018 a oggi siamo passati da uno a sette milioni di italiani che seguono a vario titolo il calcio femminile. Oggi, con la presentazione del nuovo brand Serie A Women, festeggiamo la fine di una stagione sportiva ma l'inizio di una nuova era"."Il Gruppo FS, insieme a Trenitalia,e da sempre si pone l'obiettivo di diffondere una cultura, dentro e fuori l'azienda, che pone al centro la valorizzazione dei talenti, a prescindere dal genere", ha dichiarato. "Iniziative come 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025' non solo concretizzano il nostro supporto allo sport, ma in generale alla leadership femminile".Durante il primo panel si è parlato di contrasto alla violenza di genere, tema affrontato dalla campagna permanente #MAIPIÙ della Divisione Serie A Femminile in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Hanno partecipato la vicepresidente della Fondazione Lella Palladino, la presidente Federica Cappelletti, Monia Ricci (responsabile produzione AV Trenitalia), l’avvocato Flavia Tortorella (con un focus sulla violenza digitale) e l’artista Valeria Altobelli, promotrice del progetto musicale internazionale ‘Women Aid’.Grande impatto emotivo ha avuto il monologo dell’attrice Paola Minaccioni, dal titolo "Non è colpa tua", che ha invitato a una riflessione profonda sul tema della violenza di genere.Il secondo tempo ha visto protagoniste alcune delle atlete più rappresentative del panorama italiano: Elena Linari (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Francesca Granzotto (rugby) e Barbara Rossi (SMI Roma Volley), riunite nel panel "Oltre il risultato – Storie di sport, sfide personali e crescita oltre il campo", moderato da Alessia Tarquinio.Applausi per Vero Boquete (Fiorentina), vincitrice del Frecciarossa Women in Sport Award – Il Talento non ha genere, e per Manuela Giugliano (Roma), prima italiana candidata al Pallone d’Oro. Premi anche alle MVP della stagione: Cristiana Girelli (migliore giocatrice assoluta), Sofia Cantore (miglior attaccante), Gina Chmielinski (Sassuolo, miglior centrocampista), Ivana Andres (Inter, miglior difensore), Cecilia Runarsdottir (Inter, miglior portiere), Giorgia Arrigoni (Milan, miglior giovane).Con la presentazione del nuovo brand Serie A Women, la giornata ha celebrato la chiusura della stagione sportiva e l’apertura simbolica di una nuova fase per il calcio femminile italiano.