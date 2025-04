De' Longhi, Mediobanca taglia a Underperform

De' Longhi

(Teleborsa) - Ribasso per, che tratta in perdita del 7,11% sui valori precedenti, allineandosi alla debolezza dell'intero listino milanese colpito da vendite generalizzate sui persistenti timori di conseguenze economiche sulla scia dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump.A ciò si aggiunge la revisione al ribasso del giudizio sul titolo da "neutral" a "underperform" con target price a 25 euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,48 Euro con tetto rappresentato dall'area 26. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,12.